شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تلغى إجراءات فصل طلاب المدارس الفنية المتجاوزين لنسب الغياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء إجراءات الفصل والحرمان من دخول الامتحانات التحريرية والعملية لطلاب التعليم الفنى بسنوات النقل والدبلوم للعام الدراسي الجارى الذين لم يحققوا نسب الحضور المقررة 75% فى المديريات العملية 85% من أيام الدراسة سواء تم فصلهم أو لم يتم فصلهم.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن هناك قرابة 50 ألف طالب لم يحققوا نسب الحضور المقررة لدخول امتحانات الدور الأول ومن ثم تقرر عدم فصلهم مع السماح لهم بدخول اختبارات الفصل الدراسى الثانى.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وافق على السماح للطلاب الذين لم يحققوا نسب الحضور المقررة وتم حرمانهم من دخول الامتحانات وعدم جواز دخولهم على نظام العمال فى نفس العام على التالى:

- يقوم ولى الأمر بتقديم طلب إلى الإدارة المدرسية يتضمن الموافقة على أداء نجله الامتحان فى الدور الثانى فى نفس ذات العلم كطالب منتظم على أن يتعهد بعدم تكرار ذلك مرة أخرى خلال سنوات الدراسة.



- يتم تأجيل الامتحانات التحريرية والعملية بالنسبة للدور الأول لهؤلاء الطلاب إلى الدور الثانى من نفس العام 2021،2022.



- يتم إجراء تدريب عملى اجبارى للطلاب المذكورين لمدة 3 أسابيع باجمالى 90 ساعة خال الفترة من 18 يونيو إلى 7 يوليو المقبل ويعتبر تحقيقهم نسبة 90 %على الأقل من هذا التدريب شرطا لأداء لادائهم امتحانات الدور الثانى.



- يقوم الطالب بسداد مبلغ 300 جنيه ويتم تطبيق قواعد وضوابط الصرف المعتمدة من الوزير والتى تضمن مكافأة المعلمين وتوفير خدمات التعليم والتدريب الخاصة بالطلاب وبما يحقق مستوى المدرسة والمعلم.