شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسوان: تشكيل لجنة فنية من كلية الهندسة لمعالجة طريق أبو سمبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بمصابى حادث طريق أبوسمبل الدولى بعد مصرع 10 أشخاص وإصابة 14 آخرين فى تصادم أتوبيس بسيارة نقل مما أدى إلى تفحم المركبتين فى الحادث.



وأضاف الدكتور أيمن عثمان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذا النوع من الحوادث يشكل خطورة بالغة على حياة الركاب والمسافرين على هذا الطريق الحيوى خاصة مع تكرار هذه الحوادث، لذا وجب على جامعة أسوان التدخل بحلول هندسية علمية وعدم الاقتصار على دور تلقى مستشفى الجامعة للحالات المصابة فى الحوادث.

وأوضح رئيس جامعة أسوان، بأنه وضع مقترح من خلال التواصل مع محافظ أسوان، بتشكيل لجنة فنية من كلية الهندسة لمعاينة طريق أبوسمبل وخاصة "النقاط السوداء" التى تكثر عندها وقوع الحوادث، وذلك لمعالجة المشكلة ووضع الحل الهندسى حتى لا تنتظر مستشفيات جامعة أسوان تلقى مصابين من الحوادث التى تقع على الطريق.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه حرص على توفير مترجمين من كلية الألسن للتواصل مع المصابين خاصة أصحاب الجنسيات الفرنسية، وذلك بعد أن اطمئن على حالتهم الصحية داخل مستشفيات أسوان الجامعية.