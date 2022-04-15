شكرا لقرائتكم خبر عن 5 رسائل دينية وتوعوية لوزير الأوقاف.. الحج وزكاة الفطر وهامش الربح أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عددا من الرسائل والخواطر الدينية والدعوية والتوعوية من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تتعلق بزكاة الفطر وكيفية إخراجها، وتقليل النفقات وتقليل هامش الربح خاصة فى وقت الأزمات.

”الخليج 365” يوضح فيما يلى أبرز 5 رسائل دينية وتوعوية لوزير الأوقاف:

1. لا حج على نفقة الوزارة تطبيقًا لفقه الأولويات

2. تخصيص 50 مليون جنيه لتنمية الأسرة الريفية بالإنتاج الحيوانى

3. من قلل هامش ربحه وقت الأزمات تخفيفًا على الناس فهو له صدقة

4. إخراج زكاة الفطر نقدًا أنفع للفقير فى هذا الزمان

5. موائد الإفطار أحد أهم صور التكافل فى الشهر الفضيل

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، فى وقت سابق، أنه لا حج على نفقة الوزارة، فى إطار تطبيق الوزارة لمبدأ فقه الأولويات، حيث أكدت الوزارة على أمرين الأول: أن من رحمة الله (عز وجل) بعباده أن جعل الحج مبنيًّا على الاستطاعة البدنية والمالية، فمن لم يستطيع الحج من حُرِّ ماله فوق قوته وقوت من يعول، فلا حرج عليه على الإطلاق، لأن الله (عز وجل) يقول: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"، الأمر الآخر: أن سد احتياجات المحتاجين أولى ألف مرة ومرة وأعظم أجرًا وأعلى ثوابًا من تكرار الحج والعمرة، فالأول واجب عيني أو كفائي، والآخر نافلة، ولا شك أن الواجب عينيًّا كان أو كفائيًّا مقدم شرعًا وفقهًا وإنسانية على سائر النوافل وقربات التطوع.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن إخراج زكاة الفطر نقدا فى زماننا هذا أنفع للفقير، ومراعاة مصلحة الفقير معتبرة شرعا ومن فقه المقاصد، ولا إنكار على من أخرجها قوتا، وإن ترجح لدينا إخراج النقد لسعة تصرف الفقير فيه.