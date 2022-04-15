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فيديو.. بروتوكول تعاون بين "التضامن" و"الوطنية للانتخابات" حول مشاركة ذوى الإعاقة بالتصويت

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القاهرة - سامية سيد -  

أبرز قناة إكسترا نيوز، عقدت وزارة التضامن الاجتماعى، بروتوكول بين مع الهيئة الوطنية للانتخابات حول مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية.

وبحسب القناة، جاء البروتوكول بحضور القاضي أحمد عبد العظيم مطر رئيس محكمة النقض والقائم بأعال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات .

ويتضمن البروتوكول تحديث قاعدة البيانات الخاصة بذوى القدرات الخاصة ووجود أماكن خاصة بهم لتسهيل عملية الاقتراع بالإضافة إلى وجود مرافقين لهم وتثقيفهم بعملية المشاركة السياسية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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