شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يدرب مستشاري المواد على إعداد الاختبارات بأنواعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل قطاع المعاهد الأزهرية، استعداداته لامتحانات الثانوية الازهرية، حيث عقد مؤخرا مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ورشة عمل لإعداد الاختبارات بأنواعها بقطاع المعاهد الأزهرية.

الورشة عقدت فى إطار تبني قطاع المعاهد الأزهرية أحدث الأساليب العالمية في عمليات التقييم والتقويم وبناء الاختبارات بشتى أنواعها وبالأخص كيفية بناء بنوك الأسئلة، وبناء على الشراكة القائمة بين الأزهر الشريف ممثلاً في قطاع المعاهد الأزهرية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حضر عددًا من مستشاري المواد التعليمية المختلفة بكافة التخصصات؛ ورشة العمل حول مراحل العمل في كيفية بناء بنك أسئلة لكل مادة دراسية؛ تمهيدًا لإعداد اختبارات المواد الدراسية المختلفة؛ حيث حاضر بالورشة الدكتور خالد محمد الأستاذ بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والمتخصص في تصميم الاختبارات، وشملت الورشة مراحل إعداد الاختبارات؛ وهي خمس مراحل كالتالي: المرحلة الأولى: تأليف الأسئلة وصياغتها، ومراجعتها، وحفظها في بنك الأسئلة، المرحلة الثانية: إعداد الاختبارات، المرحلة الثالثة: تطبيق الاختبارات وتقديمها، المرحلة الرابعة: تصحيح الاختبارات.

المرحلة الخامسة: النتائج والتقارير.

وأكد الدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي لا يدخر وسعًا في تقديم أية خبرات للأزهر الشريف وغيره، وأبدى سعادته على التعاون القائم بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم والمركز القومي للامتحانات.

وحضر من جانب قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق، ومستشار وكيل الأزهر الشريف، و الشيخ أيمن عبدالغني وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، و الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، وكل مستشاري المواد التعليمية المختلفة بالقطاع ومجموعة من موجهي العموم بمنطقة القاهرة الأزهرية الذين أكدوا على استفادتهم القصوى من ورشة العمل هذه؛ كونها تناولت أحدث الاتجاهات في بناء الاختبارات طبقًا للمعايير الدولية.

كانت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية أعلنت عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل لمختلف المراحل التعليمية، إضافة إلى امتحانات الشهادة الإعدادية، علاوة على امتحانات البعوث الإسلامية، ومعاهد القراءات، وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية، السبت 14 مايو 2022، وتنتهى يوم الاثنين 23 مايو 2022.

أما امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية، فتبدأ السبت 7 مايو، وتنتهى الخميس 12 مايو، وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية، الأربعاء 25 مايو، وتنتهى الأربعاء 1 يونيو 2022.

وبالنسبة لطلاب البرنامج التأهيلى الملحقين على الشهادة الإعدادية، فتبدأ امتحاناتهم الأربعاء 25 مايو، وتنتهى الثلاثاء 31 مايو 2022.

وبالنسبة للمرحلة الابتدائية، فتبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس، السبت 7 مايو، وتنتهى يوم الخميس 12 مايو 2022، وتبدأ امتحانات إتمام المرحلة، يوم الأربعاء 25 مايو وتنتهى الثلاثاء 31 مايو 2022.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الإعدادية بعوث، الأحد 8 مايو، وتنتهى الخميس 19 مايو، فيما تبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية بعوث، السبت 7 مايو، وتنتهى الأربعاء 25 مايو 2022.

وبالنسبة لامتحانات القراءات، فتبدأ السبت 14 مايو، وتنتهى الاثنين 23 مايو 2022.