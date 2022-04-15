شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15/4/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:58 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:22 م
موعد صلاة العشاء 7:43
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:01 ص
موعد صلاة الظهر 12:00
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:27 م
موعد صلاة العشاء 7:49 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:53
موعد صلاة الظهر 11:51 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:19 م
موعد صلاة العشاء 7:39 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:51 ص
وقت صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة العصر 3:16 م
وقت صلاة المغرب 6:08 م
وقت صلاة العشاء 7:26 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:02 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 19: 3
موعد صلاة المغرب 6:12 م
موعد صلاة العشاء 7:27 م