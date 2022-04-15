حسبة الصحافة المطبوعة خسرانة.. مجدي الجلاد يكشف سبب اتجاهه لـ"الإلكترونية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للإعلام التي تضم مواقع (الخليج 365 ويلاكورة والكونسلتو وشيفت)، إن أي خبر صحفي يخرج اليوم نُفاجأ بالصحف الورقية تنشره في اليوم التالي مانشيت.. "إزاي.. طب ما إحنا عرفناه إمبارح.. أنا محتاج خدمة مختلفة".

وقال الجلاد خلال لقاءه ببرنامج "ورا الشمس" المذاع على قناة "الشمس" مع أميرة بدر: "أنا حاليًا ما بشتغلش مطبوع أنا بشتغل صحافة إلكترونية، لسبب مهم جدًا، وهو أن اقتصاديات الصحافة الورقية في مصر أصبحت مختلفة فتكلفة الصحيفة التي تُطبع مع أسعار الأحبار والورق جعل الصحيفة الواحدة تتكلف أكثر من بيعها، فما الذي يعوض؟ الإعلانات.. والإعلانات هجرت الصحيفة المطبوعة علشان راحت للسوشيال ميديا والصحافة الرقمية، يبقى حسبة صحيفة مطبوعة حاليًا في ظل الأوضاع الحالية خسرانة".

وتابع: "وبالتالي يبقى الصحيفة القومية أو المؤسسات القومية باتت تعاني، فأنا ابن الأهرام وأفخر بالانتماء لها وإني من أبناءها فهي أصبحت تعاني اقتصاديا.. والمؤسسة مازالت كبيرة وتحارب في الصحافة القومية والمطبوعة، وأعتقد أن أي صحيفة مطبوعة تخسر حاليًا".

وواصل الجلاد: "أعتقد الجرائد اليومية ما بتجيبش 200 ألف نسخة حاليًا، يعني تقريبًا في صحف أسماء كبيرة توزع حاليًا 7 أو 8 آلاف نسخة يوميًا فقط".