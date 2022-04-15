مجدي الجلاد: الترند كارثة "ركبت" الصحافة والصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام المالكة لمواقع (الخليج 365، الكونسلتو، يلا كورة، شيفت) تأثير "الترند" على الصحافة والصحفيين خاصة في ظل التطور التكنولوجي غير المسبوق.

وقال الجلاد في حواره لبرنامج "ورا الشمس" مع الإعلامية أميرة بدر عبر قناة "الشمس"، "إن الترند كارثة على مهنة الصحافة، بسبب طغيان شبكات التواصل الاجتماعي، ما أدى في النهاية إلى أن الترند ركب الصحافة والصحفيين".

وتابع: "الترند النهاردة هو قصة مثيرة، قد تحمل أحيانًا ابتزازًا وأحيانًا أخرى رخص أو تشهير، بنصحى من النوم نلاقي الترند كذا وكذا، ونتفاجأ في النهاية إن الترند هو من ركب الصحافة والصحفيين مش العكس".

وأشار الجلاد: "المجتمع هو من يصنع الترند، وللأسف تتحكم مواقع السوشيال ميديا حاليًا في مهنة الصحافة، في الوقت اللي المفروض يحصل فيه العكس، أن تتحكم المهنة في مواقع السوشيال ميديا، وكل هذا يحدث على حساب الخروج بمحتوى وكلام محترم ومناقشة قضايا جادة، أو حتى الخروج بخبر ومعلومة أو تحليل ورؤية ونقاش ووعاء للحوار الوطني".​