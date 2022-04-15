"قتيل على الطريق".. المباحث تتبع لغز جثة صبي بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمنية بالجيزة جهودها؛ لتحديد وضبط المتهم بقتل صبي عثر على جثته بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل بالشارع بدائرة قسم أول اكتوبر.

انتقل قوة أمنية إلى محل البلاغ تحت إشراف العميد عمرو البرعي رئيس القطاع، وعُثر على جثة خالد ربيع 16 سنة، بها آثار اعتداء بسلاح أبيض "سكين".

شكل العقيد أحمد نجم مفتش أكتوبر، فريق بحث تنسيقًا مع وحدة مباحث أول أكتوبر بقيادة المقدم إسلام المهداوي تركزت جهوده على فحص كاميرات المراقبة المطلة على مسرح الواقعة ومراجعة سجل مكالمات الضحية والوقوف على وجود خلافات بينه وآخرين ترقى للقتل.

تم إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف الطب الشرعي، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.