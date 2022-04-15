خفير يقتل عاملا ويصيب زميله بالرصاص في أكتوبر: "ماكنش قصدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في أقل من 48 ساعة، ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على خفير خصوصي متهم بقتل صبي وإصابة زميله بالرصاص بمدينة 6 أكتوبر.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إشارة من نقطة شرطة ملحقة بأحد المستشفيات باستقباله جثة عامل ومصاب بطلق ناري بدائرة قسم ثالث أكتوبر.

وجه العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر بسرعة الانقتال إلى المستشفى وسماع المصاب من جهة وتحديد محل الواقعة بالتحريات.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم مجدي موسى مفتش فرقة حدائق أكتوبر، توصلت إلى أن خفيرا يبلغ من العمر 35 سنة، اشتبه في سيارة حال مغادرتها موقع إنشاء "بادية" التابع لشركة بالم هيلز للتنمية العقارية، فأطلق عيارا تحذيرًا من طبنجة فأصابت إحداها عامل يدعى أحمد ياسر 16 سنة، وأصابت زميله "إسلام" 15 سنة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم بنطاق المحافظة، وأكد "ماكنش قصدي.. نصيبه كده".

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.