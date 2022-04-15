شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتقل ثمانية متطرفين يهود حاولوا اقتحام الأقصى وبحوزتهم "خرفان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير المسجد الأقصى المبارك عمر الكسواني، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم، الخميس 8 يهود متطرفين، بحوزتهم قرابين (خرفان صغيرة) قبل الدخول للمسجد الأقصى.

وذكر الكسواني في تصريحات صحفية أن أحد المعتقلين هو نجل عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، الحاخام المتطرف يهودا غليك.

وصدرت دعوات من حاخامات اليمين المتطرف وتعهدات من قادة جماعات "الهيكل" بإدخال "قربان الفصح" إلى المسجد الأقصى مساء يوم الجمعة.

وأوضح الكسواني أن حراس المسجد الأقصى تمكنوا من منع ثلاثة يهود متنكرين وبأيديهم مسابح من دخول المسجد، أحدهم مُنع عند باب القطانين، واثنان عند باب المجلس، وعادت شرطة الاحتلال وأخذتهم من البوابتين.

ولم يظهر بحوزة المستوطنين الثلاثة ما يتعلق بـ "قربان الفصح"، بحسب الكسواني.

واستبعد الكسواني تمكن اليهود المتشددين من تنفيذ طقوس تتعلق بـ "قربان الفصح" يوم الجمعة، لكنه رأى أن ارتكاب ذلك سيكون بمثابة حماقة.

ودعت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى يوم الجمعة والحضور بكثافة، وفق الكسواني الذي اعتبر أن الحضور الكثيف في المسجد الأقصى سيُفشل تلك المخططات.

وحمل الكسواني شرطة الاحتلال الإسرائيلي تبعات تنفيذ الطقوس المرتبطة بقربان الفصح داخل المسجد الأقصى.