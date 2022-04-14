شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 47 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد 47 خطباء مكافأة من المحالين للمعاش، منهم 31 خطيبًا جديدًا، وتجديد تكليف 16، وبيانهم كالتالي:

أولًا: اعتماد (31) خطيبًا جديدًا ، منهم (24) على بند التحسين ، وهم:

1. ممدوح يوسف محمد السيد - الإسكندرية

2. محمد هلال محمد سيد - أسيوط

3. جمال سليمان حسن أحمد - الأقصر

4. عبد الله شرقاوي محمد حسن - البحر الأحمر

5. طلعت حسن محمد الكردي - البحيرة

6. رجب سليمان عثمان علي مصطفى - الدقهلية

7. محمد محمد خضر رزق - الدقهلية

8. السمان محمد الأنور محمد السمان - سوهاج

9. محمد أحمد محمود محمد عطيوي - سوهاج

10. سعد حسن سعد أبو فرج - الغربية

11. فتحي عيد خير الله البهوتي - الغربية

12. مراد فوزي طه أحمد أبو زيد - الغربية

13. رجب محمد عيسوي مرزوق - الفيوم

14. محمد أحمد رجب جنيدي - الفيوم

15. طارق محمد عبد المنعم أحمد - القاهرة

16. عبد الرحمن عبد الواحد سيد محمد - القاهرة

17. علي أحمد محمود خشبة - القاهرة

18. مرسي أحمد محمد حمودة - القاهرة

19. عبد الهادي محمد رمضان نور الدين - القليوبية

20. صلاح الدين محمد السيد حجر - كفر الشيخ

21. أسامة فرماوي عبد العال سعد - المنوفية

22. جمال إبراهيم عبد الرحمن محمد بدر - المنوفية

23. عبد المرضي محمد معوض الطملاوي - المنوفية

24. جمال عبد العزيز محمد حسن - المنيا

ومنهم (7) كخطباء مكافأة جدد ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين ، وهم:

1. علي أحمد علي هندي - الإسكندرية

2. صلاح علي عبد العال علي - الشرقية

3. عبد الفتاح أحمد عبدالغفار محمد - الشرقية

4. محمد عبد الله متولي إبراهيم - القاهرة

5. عبد الصبور عبد العزيز الرصاص الرصاص - المنوفية

6. علي محمد سليم عليوة - المنوفية

7. محمد فهمي أحمد عيسى الخولي - المنوفية

ثانيًا: اعتماد تجديد تكليف (16) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش منهم (14) على بند التحسين، وهم:

1. علي محمد خالد موسى - الإسماعيلية

2. حسن أحمد محمد حسانين - أسيوط

3. عبد الرازق هاشم خالد حماد - أسيوط

4. أحمد سعد إسماعيل بركات - البحيرة

5. ضيف شحاته محمد شرف - البحيرة

6. محمد حمدان جودة محمود - بني سويف

7. منير عبد التواب مراد محمد - بني سويف

8. حماد محمد عبد اللطيف مصطفى - الجيزة

9. عيد شعبان حسين جمعة - الجيزة

10. مختار عبد العزيز السيد تمام - سوهاج

11. إبراهيم محمد حسن إبراهيم - القاهرة

12. رجب عبد الستار سليمان مازن - المنوفية

13. صلاح أبو طالب عبد الرحمن شرف - المنوفية

14. علي إبراهيم علي محمد - المنيا

ومنهم (2) كخطيبي مكافأة ، ويحق لهما بعد ثلاثة أشهر التقدم لتعديل وضعهما ليكون على بند التحسين، وهما:

1. حسين محمد كامل حميدة - بني سويف

2. محمد محمد أمين محمد عبد العال - بني سويف