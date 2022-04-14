شكرا لقرائتكم خبر عن الوليد بن طلال يرفض اقتراح إيلون ماسك بشأن شراء الأسهم الكاملة لشركة "تويتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الأمير السعودى الوليد بن طلال اقتراح الملياردير الأمريكى إيلون ماسك لاقتناء الحزمة الكاملة من أسهم شركة "تويتر" الأمريكية.

وأكد ماسك اليوم الخميس، على حسابه فى "تويتر" أنه اقترح اقتناء 100 بالمائة من أسهم "تويتر" بسعر 54.20 دولار مقابل كل منها، غير أن الأمير السعودى لكونه أحد أكبر مساهمى الشركة الأمريكية أعرب عن قناعته بأن هذا السعر غير مناسب.



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وذكر الوليد بن طلال على حسابه في "تويتر" اليوم الخميس: "لا أعتقد أن العرض المطروح من قبل إيلون ماسك (54.20 دولارا) يقترب من القيمة الجوهرية الفعلية لـ"تويتر" نظرا لأفق نموها".

وتابع: "نرفض أنا و"شركة المملكة القابضة" كأحد أكبر وأقدم مساهمي "تويتر" هذا العرض".