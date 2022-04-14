رئيس "القناة للكهرباء" يتفقد سير العمل في عدد من المشروعات بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تفقد المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء، المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة شرم الشيخ، اليوم الخميس، لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية التي تنفذها الشركة وكذلك للوقوف على استعدادات الشركة لمؤتمر المناخ.

وتفقد رئيس الشركة الاستعدادات الخاصة بالتحكم الآلي والذي يتم إنشاؤه بهندسة كهرباء شرم الشيخ والذي يؤدي إلى سرعة تحديد العطل، ما يؤدي إلى تقليل زمن المناورة وتقليل فترة الانقطاع وتم تحديد مكان إنشائه للبدء فورًا في العمل، كما تفقد عملية توصيل الكهرباء لأول محطة شحن كهربائي للسيارات والتي يتم تنفيذها في مدينة شرم الشيخ بقدرة 12 ميجاوات.