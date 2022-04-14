بعد موافقة الشيوخ.. ما محتوى موسوعة الأحاديث الصحيحة التي تنفذها المؤسسات الدينية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

وافق مجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة المقدم من الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية، بشأن إعداد موسوعةٍ حديثيةٍ في الصحيح الثابت الوارد من سنة سيدنا محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإحالته إلى الحكومة.

وينشر "الخليج 365" تفاصيل إعداد الموسوعة التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات الدينية، وهي على النحو التالي:

- إعدادُ موسوعةٍ حديثيةٍ في الصحيح الثابت الوارد من سنة سيدنا محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مع شرحٍ مُيسّرٍ وافٍ لها بلغةٍ سهلةٍ وبأسلوبٍ مباشرٍ مُعبرٍ عن وسطية الإسلامِ واعتداله، وذلك بشكلٍ مؤسسي.

- اختيار مجموعة أحاديث من السنة المشرفة الصحيحة فيما يتعلق بالعقائد، والعبادات، والمعاملات، والأخلاق، وسائر شئون الحياة.

- شرح الأحاديث شرحًا ميسرًا ومعالجًا لقضايا العصر بلغة سهلة وبأسلوبٍ بسيطٍ مُعبرٍ عن وسطية الإسلامِ واعتداله، وذلك بشكلٍ مؤسسي.

من جانبه، قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنو الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن التعليمُ الأزهريُّ قبل الجامعي يضم معاهد القراءات"، وتهدفُ إلى إعداد حُفّاظ القرآن الكريم لإجادة أدائه، والحفاظ على قراءاته العشر ورسمه وضبطه وكل ما يخدم هذا الموضوع من مقررات مساندة، ويلتحق بهذه المعاهد البنون والبنات.

وأشار إلى أن البنين فقط هم من يستكملون التعليم الجامعي والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)؛ لأن جامعة الأزهر أنشأت لهم كلية باسم "القرآن الكريم للقراءات وعلومها" فرع طنطا دون أن توجد أي وسيلة تستكمل البنات من خلالها التعليم الجامعي.