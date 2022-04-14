المرور: غلق كوبرى المشير أبو غزالة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لحين الإنتهاء من أعمال إصلاح الأضرار الناتجة جراء حادث تسريب ماسورة غاز أسفل كوبرى المشير أبوغزالة بمحافظة القاهرة الأمر الذى يتطلب غلق مطلع الكوبرى للقادم من محور المليون شجرة (إمتداد محور النصر) ، وكذا للقادم من طريق السويس ، وإجراء التحويلات المرورية التالية:-

القادم من محور المليون شجرة إمتداد محور النصر يسلك يساراً شارع الصاعقة مروراً أسفل كوبرى الجيش المصرى وصولاً لشارع الطاقة فمناطق مدينة نصر أو الدوران والعودة بمحور الصاعقة ما قبل كوبرى الجيش المصرى فيميناً محور لطفية النادى تجاه مناطق القاهرة الجديدة.

القادم من شارع المشير أحمد إسماعيل فمحور المليون شجرة يسلك يميناً مسطح كوبرى المشير أبو غزالة فشارع حسين كامل فيساراً شارع الحرية فيساراً شارع عمر بن الخطاب فيساراً محور الثورة فيميناً شارع الشهيد إبراهيم الشيخ فمناطق مدينة نصر

القادم من محور الثورة إمتداد طريق السويس يسلك مسطح كوبرى الجيش فيساراً من أسفل كوبرى الجيش المصرى تجاه شارع الطاقة فمناطق مدينة نصر ، أو يسلك مسطح كوبرى الجيش فيميناً شارع الصاعقة فيميناً محور المليون شجرة تجاع مناطق مصر الجديدة ، أو يسلك طريق الخدمة فكوبرى جاردينيا فيميناً محور "شينزو آبى" تجاه مناطق مدينة نصر

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.