ضبط 250 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 250 طربة لمخدر الحشيش و10 كيلو جرام لمخدرى الهيدرو والأفيون بحوزة عنصرين إجراميين بمحافظة الإسماعيلية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، مُتخذان من دائرة مركزى شرطة (فايد- الإسماعيلية) بمحافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة وأمكن ضبطهما على النحو التالى:

ضبط (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 5 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحدهما "له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد).. حال تواجده بدائرة مركز شرطة فايد.

ضبط (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول) بحوزة (الآخر - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد).. حال تواجد بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2٫375٫000 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.