شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط شحنة أفيون فى الإسماعيلية بقيمة 2.3 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، مُتخذين من دائرة مركزى شرطة (فايد- الإسماعيلية) بمحافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، وأمكن ضبطهما حيث تم ضبط (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 5 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحدهما "له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد).. حال تواجده بدائرة مركز شرطة فايد.

ونجحت الجهود في ضبط (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول) بحوزة (الآخر - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد).. حال تواجد بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية و بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫375٫000 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.