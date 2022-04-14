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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يوجه بتعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية لـ"اقتصادية قناة السويس" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "الرئيس السيسى يوجه بتعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية لـ «اقتصادية قناة السويس» فى إنتاج الطاقة النظيفة.. الرئيس يتابع المشروعات الحالية والمستقبلية.. ويؤكد: تركيز استراتيجية المشروعات على الاستثمارات الهادفة لتوطين التكنولوجيا.
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