شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: واجب الوقت الآن إطعام الطعام وتفريج كرب المكروبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن بعض الناس ينشط في عمل الخير، ولا سيما تجاه الفقراء مع بداية الشهر الكريم، ثم تثبط بعض الهمم.

وأضاف جمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن واجب الوقت الآن هو إطعام الطعام وتفريج كرب المكروبين.. فانشط في زكاتك وصدقاتك كما تنشط في صيامك وصلاتك".

فى سياق متصل نشر وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك خاطرة جديدة قال فيها :"الجنة - رزقنا الله إياها - فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر، فهي كما يقول الحق سبحانه: "مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا"، ويقول سبحانه: “مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آَسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ" , ويقول سبحانه : " كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا".

وتابع جمعة:"ومن إكرام الله تعالى لأهل الجنة أنهم يشربون عند الحوض من يد الحبيب (صلى الله عليه وسلم) شربة لا يظمأون بعدها أبدًا , فعن عبد الله بن عمرو (رضي الله عنهما) أنه قال : ‏قَالَ النَّبِيُّ ‏ (‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : "‏حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنْ اللَّبَنِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنْ الْمِسْكِ وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبدا" .

وأهل الجنة تأتيهم البشريات من ساعة الاحتضار إلى الاستقرار في جنات النعيم , ففي لحظة الاحتضار تكون لهم البشرى , حيث يقول الحق سبحانه : "إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ".

وعند السؤال يكون لهم التثبيت , حيث يقول الحق سبحانه : " يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ".

فإذا كان يوم المحشر والمنشر كان تلقي الملائكة لهم بالبشرى والطمأنينة , حيث يقول الحق سبحانه : " لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ" .

وأضاف وزير الأوقاف:"وحال أهل الجنة أمان وسلام وإكرام , حيث يقول الحق سبحانه : " وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ " , ويقول الحق سبحانه : "سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ" , " ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ" , لا غل فيها ولا حسد , حيث يقول الحق سبحانه : " وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ" .

واختتم وزير الأوقاف:"دار المتقين وميراثهم , يقول سبحانه : "تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا" , ويقول سبحانه : " إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا " , ويقول سبحانه : " أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ"، اللهم اجعلنا منهم يارب العالمين بحق حرمة هذا الشهر العظيم الفضيل".