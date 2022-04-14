مالك شركة الشوكولاتة أمام النيابة: مستوردة من ألمانيا بدون مخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أكدت تحقيقات النيابة العامة، عدم احتواء منتج للشوكولاتة بالسوق على مواد مخدِّرة.

وقال مالك الشركة المستورِدة لمنتج الشوكولاتة أمام النيابة العامة إنه ما أُثير بمواقع التواصل الاجتماعي في هذا الصدد غيرُ صحيح؛ لأنه يستورده من دولة ألمانيا وفقًا للإجراءات الصحيحة.

وأضاف مالك الشركة، وفق بيان للنيابة العامة أنه المنتج خالٍ تمامًا من أي موادَّ مخدّرة، إذ خضع لاختبارات فنية ومعملية لازمة قبل دخوله البلاد.

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان قد رصدت في مطلع الشهر الجاري تداولَ أخبارٍ ومنشوراتٍ بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تدّعي احتواءَ منتج مستورد للشوكولاتة على نبات الخشخاش الذي يُكسبه بذلك موادَّ مُخدِّرة، وكان من بين تلك المنشورات منشورٌ لرئيسِ جامعة القاهرة الأسبق، وقد تزامنَ ذلك مع بلاغٍ تلقتْه النيابةُ العامة بشأن الواقعة، فباشرت النيابة العامة التحقيقات وثبت عدم احتواء المنتج على أي مخدر.