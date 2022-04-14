ماذا قال رئيس جامعة القاهرة الأسبق أمام النيابة في واقعة "الشوكلاتة المخدرة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أكدت تحقيقات النيابة العامة، عدم احتواء منتج للشوكولاتة بالسوق على مواد مخدِّرة.

واستمعت النيابة العامة لأقوال رئيس جامعة القاهرة الأسبق جابر نصار باعتباره أول من نشر على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" معلومة احتواء الشوكلاتة على مواد مخدرة.

وقال "نصار" في التحقيقات، وفق بيان للنيابة العامة أنه استرعى انتباهَه أمرُ احتواءِ أحد منتجات الشوكولاتة على نسبةٍ من نبات الخشخاش، فنشر لذلك على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" محذّرًا الكافَّة منه، معتمدًا في ذلك على معلوماته الشخصية من واقع خبرته العِلمية، وأنه كان يريد الصالحَ العامَّ مِن هذا النشر.

وأوضح أنه بعدما تحرَّى الدقةَ للتأكد من صحة ما نشرَه تبينَ له أن منتج الشوكولاتة لا يحوي أيّ موادّ مخدرة، متفقًا في ذلك مع انتهت إليه التحقيقات.

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان قد رصدت في مطلع الشهر الجاري تداولَ أخبارٍ ومنشوراتٍ بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تدّعي احتواءَ منتج مستورد للشوكولاتة على نبات الخشخاش الذي يُكسبه بذلك موادَّ مُخدِّرة، وكان من بين تلك المنشورات منشورٌ لرئيسِ جامعة القاهرة الأسبق، وقد تزامنَ ذلك مع بلاغٍ تلقتْه النيابةُ العامة بشأن الواقعة، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.