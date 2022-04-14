فيديو .. محمد السعدى: حملة "أنت أقوى من المخدرات" تعتمد على الدراسات العلمية

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القاهرة - سامية سيد - أكد محمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب، أن فكرة حملة "أنت أقوى من المخدرات" التي يتم تنفيذها على مدار الـ 7 سنوات الماضية، جاءت من منطلق تواصل كل مرحلة من الحملة بالمرحلة السابقة لبث رسائل توعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة محمد صلاح، وأن بداية الحملة عندما كان محمد صلاح في نادى روما حيث تم التواصل معه.

جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي منذ قليل، مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوي من المخدرات"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزى، والتي تم تنفيذها من خلال شركة ميديا هب لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي ومن إخراج أحمد حسين.

وأضاف السعدي أن حملة "أنت أقوى من المخدرات" يتم تنفيذها بأسلوب علمي بعد إعداد دراسات وأبحاث عن الشخصيات الرياضية المؤثرة في الشباب، والتي جاءت جميعها بأن محمد صلاح أكثر الشخصيات المؤثرة، بجانب أيضا استطلاع رأى طلاب المدارس حيث تستهدف الحملة في حماية الشباب من الإدمان في ظل الانفتاح الكبير في السوشيال مديا ولذلك تم الاستعانة بنموذج ملهم لهؤلاء الشباب

واستعرض السعدى مراحل انطلاق حملة "أنت أقوى من المخدرات" على الـ 7 سنوات الماضية وكيف ساهمت في توعية ووقاية الشباب من أضرار الإدمان بصور مختلفة كذلك أيضا ساهمت بشكل كبير في تقدم مرضى الإدمان للعلاج من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مؤكدا بأن مشاركة كابتن محمد صلاح في الحملة على مدار السنوات الماضية تطوعية قائلا :" محمد صلاح لم يتقاضى مليما واحدا عن مشاركته في الحملة " لأنه مؤمن بقضية حماية الشباب من الإدمان ،ووجه السعدى الشكر للمخرج أحمد حسين وفريق مديا هب لخروج الحملة بهذا الشكل المبدع .

جاء ذلك بحضور محمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس التحرير ومجلس إدارة الخليج 365، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، وخالد مرسى رئيس قناة اكستر نيوز، والكاتب الصحفي على حسن رئيس تحرير ومجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، والدكتور محمد الباز رئيس تحرير ومجلس إدارة الدستور، والكاتب الصحفي أحمد باشا رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، والكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير فيتو، والإعلامي محمد على خير، والإعلامي رامي رضوان، والكاتبة الصحفية أماني ضرغام، والإعلامي إسلام الشاطر، والنائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، والنائب محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ، والنائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ، والإعلاميات دينا شرف الدين، ورانيا هاشم، ودينا شرف، وأيتن شلبي، والفنان سامح الصريطى، وعدد من المفكرين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلو الوزارات والجهات المعنية.



