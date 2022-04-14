شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حركة رؤساء الأحياء بالقاهرة بعد قرار وزير التنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية، التي شملت 140 قيادة محلية ما بين تعيين ونقل وترقية داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

وينشر ”الخليج 365” حركة رؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة:-

1- حسام لبيب من المطرية لمصر الجديدة.

2- أحمد ابراهيم القزاز من حلوان إلى التبين.

3- هالة سيد عبدالبنى من التبين إلى حلوان.

4- أمل فوزي مجاهد من رئيس مدينة قها بالقليوبية إلى حي بولاق أبوالعلا.

5- محمد السيد مزيد رئيس حي الأزبكية.

6- يحيي الأدغم من الأزبكية إلى النزهة.

7- حاتم محمد عطية رئيس حي السيدة زينب.

8- وليد فتحى رئيس حى باب الشعرية.

9- محمد جمال عادل رئيس مركز ومدينة بركة السبع بالمنوفية إلى حي الزيتون.

10 - محمد مصطفى الغزاوي رئيس حى الأميرية.

11- محمد السيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغة بالمنيا إلى حي مصر القديمة.

12- أحمد جودة عبدالسميع رئيس حى البساتين إلى حى المعادى.

13- خالد محمد شحانتة من مصر القديمة إلى حي المطرية.

14- غريب أحمد عارف رئيس مدينة عزبة البرج بدمياط إلى حي الموسكى.

15- عبدالحميد أبوالعزم رئيس حى روض الفرج إلى رئيس حى عين شمس.

16- مجدي عبدالمتعال رئيس حى روض الفرج.

17- وليد المعداوي رئيس مدينة رأس البر بدمياط إلى حى المعصرة.

18 - طارق عابد رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء إلى حى البساتين.

19 - عادل توفيق عبده رئيس حى عابدين.

20 - سمية إبراهيم بشر رئيس حى باب الشعرية إلى رئيس حى وسط.

وقال وزير التنمية المحلية إن الحركة تضمنت تعيين 5 سكرتيرى عموم بمحافظات الإسكندرية والفيوم والدقهلية وأسوان وبورسعيد و6 سكرتير عموم مساعدين بمحافظات الجيزة والإسكندرية وبنى سويف وأسيوط وأسوان والبحر الأحمر، تعيين وترقية 58 قيادة جديدة ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2020 ونقل عدد 82 قيادة محلية ما بين مراكز ومدن المحافظات، وبعضهم إلى عمل إدارى بدواوين عموم المحافظات.