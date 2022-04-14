شكرا لقرائتكم خبر عن حركة رؤساء الأحياء بالجيزة بعد قرار وزير التنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية والتي شملت 140 قيادة محلية ما بين تعيين ونقل وترقية داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

وينشر الخليج 365 حركة رؤساء الأحياء بمحافظة الجيزة ..

١- محمد نور الدين أحمد رئيس حي العمرانية إلي سكرتير عام مساعد

٢- تيسير عبدالفتاح محمد رئيس حي الهرم إلي رئيس مدينة الجيزة

٣- حسن محمد موافي رئيس حي مصر الجديدة إلي حي الهرم

٤- أحمد محمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي

٥- عبدالله نور السيد رئيس حي بولاق الدكرور

٦- زكي ممدوح سلام رئيس حي الوراق ( تعيين جديد )

٧- كمال عبدالله عزت رئيس مدينة الحوامدية ( تعيين جديد )

وقال وزير التنمية المحلية إن الحركة تضمنت تعيين 5 سكرتيرى عموم بمحافظات الإسكندرية والفيوم و الدقهلية وأسوان وبورسعيد و 6 سكرتير عموم مساعدين بمحافظات الجيزة والإسكندرية و بنى سويف وأسيوط وأسوان والبحر الأحمر، تعيين وترقية 58 قيادة جديدة ضمن اجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2020 ونقل عدد 82 قيادة محلية ما بين مراكز ومدن المحافظات، وبعضهم إلى عمل إدارى بدواوين عموم المحافظات.