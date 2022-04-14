شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تهنئ طارق الغزاوى لانتخابه رئيسا للهندسة الكهربية بـ"چورچ واشنطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهنئ السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الخبير المصرى العالمى الدكتور طارق الغزاوى، لانتخابه رئيسا لقسم الهندسة الكهربية وهندسة الحاسبات بجامعة چورچ واشنطن الأمريكية.

وأكدت وزيرة الهجرة أن نجاحات المصريين يومًا بعد يوم تؤكد على أن مصر تستطيع حقا، وأن علمائنا فى كل ربوع العالم نجحوا فى ارتياد كل المجالات بجدارة واقتدار، موضحة أن الغزاوى من أكبر علماء السوبركمبيوتر حول العالم.

وفي سياق متصل، قالت وزيرة الهجرة إن كل نجاح لمصرى بالخارج يدعم الصورة الذهنية لمصر بنجاحاتها، ويؤكد أننا قادرون على المسابقة وتبوء أرفع الأماكن فى كل المجالات.

عمل الدكتور طارق الغزاوى قبل ذلك أستاذًا لهندسة الكمبيوتر ومدير مركز السوبركمبيوتر فى جامعة جورج واشنطن، بجانب عمله مستشارا لوكالة ناسا للفضاء في مجال السوبركمبيوتر.

وفاز الدكتور طارق الغزاوي بالعديد من الجوائز، من بينها: جائزة همبولدت الألمانية للأبحاث وجائزة ألكسندر شوارتسكوبف للإبداع التكنولوجي وجائزة الباحث المتميز لجامعة چورچ واشنطن، واختير سيادته زميلا زائرا متميزا للأكاديمية الملكية للهندسة بالمملكة المتحدة وأستاذا زميلا زائرا لشركة IBM.

والدكتور طارق الغزاوي حاصل علي لقب زميل هيئة معهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات، وله ما يناهز الـ 300 مؤلفا بحثيا والعديد من برائات الاختراع ومن أبرز أعماله تأليف لغة السي الموحدة المتوازية لبرمجة السوبركمبيوتر، واختراع وحدات حسابية تعمل بالنانوضوئيات من خلال مشاريع مولتها الحكومة الأمريكية بملايين الدولارات.

تخرج الدكتور طارق الغزاوي من جامعة حلوان بدرجة بكالوريوس هندسة الاتصالات والالكترونيات، ثم التحق بهندسة القاهرة لدراسة درجة الماجيستير في هندسة التحكم ، وفي عام 1988 حصل علي درجة الدكتوراة في هندسة الحاسب من جامعة ولاية نيومكسيكو الأمريكية.