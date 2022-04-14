شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استخدام قطرة الأذن فى نهار رمضان "لا يفطر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن استخدام قطرة الأذن في نهار رمضان لا يتسبب في الإفطار.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلي ضرورة اتباع تعليمات الطبيب فيما يخص تناول الأدوية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة .

ونصحت وزارة الصحة والسكان باتباع نظام صحى متكامل في السحور والفطار مؤكدة أن تناول الخضروات والفاكهه الغنية بالالياف يساعد علي صيام مريح .

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلي أهمية الحصول علي لقاحات كورونا من مراكزها المعتمدة أو من خلال القوافل مؤكدة أن تناول اللقاح لا يفطر .

وأوضحت أن اللقاح وسيلة آمنه في الوقاية من كورونا وتابعت : يجب الاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية .