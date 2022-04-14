شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الإسكان: مد حجز وحدات موظفى العاصمة الإدارية حتى 28 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تقرر مد فترة التسجيل وسداد مقدمات جدية الحجز للمرحلة الأولى لحجز الوحدات السكنية بمدينة (بدر) بمشروع العاملين بالدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية، ليصبح حتى يوم الخميس الموافق 28/4/2022، بهدف استيعاب كافة أعداد المتقدمين.

وأشارت إلى أنه سبق صدور قرار مجلس الوزراء رقم (135) بتاريخ 15/3/2021 للبدء في طرح الوحدات السكنية للعاملين المدنيين بالدولة المنتقلين إلى العاصملة الإدارية، حيث قام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في وقت سابق بفتح باب الحجز للعاملين المدنيين بالدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة لعدد 9024 موظفا كمرحلة أولى، وذلك بداية من يوم 16/3/2022، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق https://nrh.shmff.gov.eg للقيام بتسجيل ورفع المستندات الخاصة بحجز الوحدات.

وأوضحت مى عبد الحميد أنه حتى تاريخه قام عدد 5702 موظف بسداد مقدمات جدية الحجز ببنك التعمير والإسكان وقام 5279 موظفا بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق استعداداً للبدء في إجراء القرعة العشوائية لتخصيص وحداتهم السكنية، ومن ثم البدء في إجراءات الاستعلام الائتماني ومنح التمويل والتعاقد على الوحدة السكنية. هذا مع التأكيد على أنه تم بالفعل إرسال رسائل نصية لعدد 3446 موظفا لم يقوموا بإنهاء إجراءات السداد والتسجيل حتى تاريخه، لإعلامهم بالموعد الجديد للتقديم وسرعة اتخاذ اللازم من جانبهم منعاً لضياع فرصة حصولهم على وحداتهم السكنية.

وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه فى حالة الرغبة فى أى استفسار أو تساؤل يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أى تليفون محمول، ورقم 090071117 من أى خط أرضي من الساعة 9 صباحاً حتى 3 عصراً، طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.



وزير التنمية المحلية يصدر حركة المحليات السنوية.. تعيين وترقية 58 قيادة جديدة وزير التنمية المحلية يصدر حركة المحليات السنوية.. تعيين وترقية 58 قيادة جديدة أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية والتي شملت 140 قيادة محلية ما بين تعيين ونقل وترقية داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات .

وقال وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، إن الحركة تضمنت تعيين 5 سكرتيرى عموم بمحافظات الإسكندرية والفيوم والدقهلية وأسوان وبورسعيد و6 سكرتير عموم مساعدين بمحافظات الجيزة والإسكندرية وبنى سويف وأسيوط وأسوان والبحر الأحمر.

كما تم تعيين وترقية 58 قيادة جديدة ضمن اجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2020 ونقل عدد 82 قيادة محلية ما بين مراكز ومدن المحافظات، وبعضهم إلى عمل إدارى بدواوين عموم المحافظات.



الأرصاد: طقس بارد ليلا وموجة حارة تبدأ أول الأسبوع بكافة الأنحاء الأرصاد: طقس بارد ليلا وموجة حارة تبدأ أول الأسبوع بكافة الأنحاء كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار أجواء معتدلة علي شمال البلاد، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة علي القاهرة 26 درجة، ويظل الطقس بارد في فترات الليل والصباح الباكر، ومع نهاية الأسبوع تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع علي كافة الأنحاء لتؤثر موجة حارة علي كافة الأنحاء.

ويشهد اليوم الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس ربيعى معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال الصعيد ، لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء بالجمهورية وطقس مشمس بشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22، والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، وسانت كاترين العظمى 25 درجات والصغرى 13 .



محافظ القاهرة يوجه باتخاذ الإجراءات حيال الشركة المتسببة بكسر خط غاز مدينة نصر محافظ القاهرة يوجه باتخاذ الإجراءات حيال الشركة المتسببة بكسر خط غاز مدينة نصر وجه خالد عبد العال محافظ القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركة المنفذة التي تسببت في كسر خط الغاز بمدينة نصر لعدم التنسيق المسبق مع الجهات المعنية.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، تابعا مساء امس جهود إطفاء حريق حريق نشب فى أحد خطوط الغاز بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر إثر حدوث تسرب بالخط.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب فى أحد خطوط الغاز بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر إثر حدوث تسرب بالخط المشار إليه أثناء قيام لودر بأعمال حفر بالمنطقة لصالح شركة المياه.

وتم على الفور الإنتقال إلى محل الحادث وإغلاق مصادر الغاز، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنع إمتداده، ويتم حاليًا القيام بأعمال التبريد.