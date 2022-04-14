شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صرف معاشات مايو 2022.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد صرف معاشات مايو 2022، كشفت عنه الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة، حيث أعلنت صرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين "عيد الفطر المبارك – عيد القيامة المجيد"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إطار التيسير على أصحاب المعاشات و تلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.



معاشات

• صرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل عيدتى "الفطر المبارك – القيامة المجيد"

• بدء الصرف يوم الجمعة المقبل 22 أبريل من خلال ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنوك والبريد على مستوى الجمهورية

• عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 10.7 مليون مواطن يصرفون ما يقارب من 24 مليار جنيه شهريا