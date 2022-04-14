أجبروه على توقيع 12 إيصال.. ضبط المتهمين باحتجاز عامل في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 4 أشخاص؛ لقيامهم بالتعدي على آخر بالضرب وإكراهه على توقيع عدد من ايصالات الأمانة بحلوان.

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم "مصاب بسحجات وجروح بالوجه" بتضرره من 4 أشخاص مقيمون بدائرة القسم، وذلك لقيامهم باستدراجه لمسكن أحدهم والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها، واكراهه على توقيع 12 إيصال أمانة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم.

بمواجهة المتهمين أيدوا ما سبق وأضاف أحدهم أن بينه وبين المجني عليه خلافات على أثرها استعان بباقي المتهمين لارتكاب الواقعة كما تم ضبط 12 ايصال أمانة على بياض مزيلين بتوقيع المجني عليه بمسكن أحدهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.