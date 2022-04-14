كشف لغز سرقة أموال وذهب من داخل شقة بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية غموض واقعة سرقة أموال وذهب من دخل شقة بالنزهة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق المجني عليه.

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة بعض المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته ومبلغ مالي من داخل الشقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه سائق يعمل طرف المُبلغ، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه نظراً لاحتفاظه بنسخة من مفتاح الشقة لاعتياده شراء مستلزمات المنزل، وعلمه باحتفاظ المجني عليه بمصوغات ذهبية ومبالغ مالية اختمرت في ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة مستغلاً عدم تواجد قاطني الشقة وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.