ضبط سائق شركة نقل وآخر اعتديا على سيدة في الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على لصين؛ اعتديا على سيدة واستوليا على هاتفها وأموالها، في منطقة الشروق.

تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من إحدى السيدات مصابة بكدمات بالرأس وسحجات بالوجه بأنه حال استقلالها سيارة أجرة لتوصيلها لمحل سكنها، فوجئت بقيام قائد السيارة وبصحبته آخر بتهديدها بسلاح أبيض كان بحوزته والتعدي عليها بالضرب محدثاً ما بها من إصابات، والاستيلاء منها على (مبلغ مالي - هاتف محمول) واجبارها على الترجل من السيارة ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها تابعة لإحدى شركات النقل الجماعي الكائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية وبتكثيف التحريات وبالاستعلام من الشركة المشار إليها أمكن التوصل إلى أن السيارة حيازة شخصين، مقيمان بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمdن وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (سلاح ناري – عدة طلقات نارية - سلاح أبيض "مطواة ") وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام السلاح الأبيض المضبوط وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول المستولى عليه وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وبإستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهمين والهاتف، واتهمتهما بسرقتها بالاكراه وإحداث إصابتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.