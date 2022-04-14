النيابة تواصل تحقيقاتها في حريق خط غاز بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تواصل النيابة تحقيقاتها في واقعة حريق أحد خطوط الغاز بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وانتدبت النيابة إدارة فحص آثار الحرائق بإدارة الأدلة الجنائية لبيان أسبابه وملابساته.

واستدعت النيابة عدد من المسؤولين بالشركة المسؤولة عن تشغيل خط الغاز، وكذلك الشركة المسؤولة عن أعمال الحفر لصالح شركة المياه.

كانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت أمس الأربعاء من السيطرة على حريق نشب في أحد خطوط الغاز بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر إثر حدوث تسرب بالخط المشار إليه أثناء قيام لودر بأعمال حفر بالمنطقة لصالح شركة المياه.

ونجحت الأجهزة المُختصة عقب الانتقال إلى محل الحريق في إغلاق مصادر الغاز وتمكنت القوات من إخماد الحريق ومنع امتداده.