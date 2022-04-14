بيان مهم من غرفة السياحة بشأن منع مواطنين من السفر لأداء العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكدت غرفة شركات السياحة أنها بصدد التواصل مع الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بالنصب على المواطنين المصريين وايهامهم بإمكانية السفر لأداء مناسك العمرة من خلال التأشيرات الافتراضية أو عن طريق رحلات الترانزيت ببعض المدن العربية.

يأتي ذلك بعد استمرار عودة عدد من المواطنين المصريين من المطارات والمنافذ لاستكمال الإجراءات تطبيقا لقانون بوابة العمرة المصرية.

وأكدت الغرفة أن أمس الأربعاء لم يتمكن عدد من المواطنين من السفر في عدة مطارات بالقاهرة والمحافظات المختلفة خاصة بصعيد مصر لعدم اكتمال إجراءات سفرهم للعمرة وعادوا من المطارات، حيث جاء ذلك الإجراء في إطار الجهود المشتركة والمستمرة بين لجان وزارة السياحة والسلطات المختلفة بالمطارات خاصة إدارة الجوازات لتنظيم سفر المعتمرين تنفيذًا لقانون بوابة العمرة الذي صدر مؤخرا والذي يمنع السفر للعمرة إلا من خلال البوابة حرصا على سلامة وحقوق المعتمرين.

وتابعت الغرفة: تبين أن هناك عدد من السماسرة والوسطاء أوهموا بعض المواطنين بإمكانية السفر لأداء العمرة من خلال التأشيرات الافتراضية وأيضا رحلات الترانزيت بعيدا عن بوابة العمرة المصرية مما تسبب في عودة هؤلاء المواطنين من المطارات والمنافذ وضياع حلم أداء العمرة.

وأعربت الغرفة عن أسفها خاصة وأن معظم هؤلاء المواطنين من البسطاء مما يهدد بضياع أموالهم وحقوقهم.

وأكدت غرفة شركات السياحة أنها سترصد هذه الحالات لتحديد المتسبب في خداع المواطنين وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حرصا على حقوق المواطنين وسمعة شركات السياحة الجادة.

وناشدت الغرفة جميع المواطنين الراغبين في أداء العمرة البعد عن السماسرة والوسطاء، كما أكدت أنها ستبذل أقصى جهد لمواجهة كافة أشكال النصب على المواطنين ومخالفة القانون المنظم لعمل بوابة العمرة المصرية.​