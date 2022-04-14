سائقات مترو لأول مرة.. تخريج الدفعة الأولى من السائقات للعمل بالخط الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

احتفلت شركة "اّر. إيه. تي. بي" ديف للنقل كايرو المسئولة عن تشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو، بتخرج الدفعة الأولى من السائقات السيدات اللاتي تم تدريبهن على نظم التشغيل والقيادة لعربات المترو الخاصة بالخط الثالث، وتم تكريمهن من الرئيس التنفيذي للشركة، وديع بوشيحة.

وأوضح الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن تدريب السائقات السيدات سيساهم في إضافة المزيد من الكوادر المصرية الفعالة لأحد أهم المشروعات القومية والحيوية المرتبطة بتسهيل حياة المواطنين، كما سيساهم في توفير المزيد من الفرص الحقيقية للشباب للعمل، وأن التعاون مع الشركة يحقق أهداف الهيئة ووزارة النقل بشكل عام، لما تقدمه من خبرات عالمية في قطاع النقل والمواصلات للسوق المصري، من خلال دورها في تشغيل وإدارة هذا المرفق الحيوي الذي يعتمد على كوادر مدربة على أعلى مستوى، حيث يتم تعيين أكثر من 90% منهم من الكوادر المحلية المدربة على أعلى مستوى.

ومن جانبه، قال وديع بوشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة، إن السيدات اللاتي اجتزن التدريبات والاختبارات لوظيفة "قائدة قطار"، خضعن لتدريبات واختبارات على مستوى عال لقياس مدى ملائمتهن لقيادة مترو الأنفاق وطرق التحكم فيه، وتعد تلك الخطوة هي سابقة تاريخية لم تحدث في مصر من قبل.

وأضاف بوشيحة أن الشركة تعمل على تطوير نظام التشغيل للمترو والاهتمام برفع مستوى الصيانة، بجانب إضافة المزيد من المميزات التكنولوجيا داخل محطات المترو لتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي المترو، ونقل هذه الخبرات للعاملين المصريين بقطاع المترو.

وتقوم التدريبات الخاصة للمتقدمين على وظيفة "قائد القطار" على التعامل مع تكنولوجيا قطارات مختلفة، ويتم تدريبهم على كيفية التعامل مع السيناريوهات المختلفة التي يمكن أن يواجهها السائق خلال قيادته للقطار، حيث تخضع المتدربات لتدريب عملي على أجهزة المحاكاة، وهي الأجهزة التي تحاكى تمامًا خط المترو الذي ستعمل عليه السائقة، وكل خط من خطوط المترو له جهاز محاكاة مختلف لتدريب السائقات اللاتي سيعملن على قطاراته.

كما حرصت الشركة على اختيار المناسبين للوظيفة من قبل لجنة متخصصة حسب معايير محددة للتأكد من ملائمة المتقدم للوظيفة، وضمان حالتهن الصحية وقدرتهن على القيام بها، تحقيقا لمعايير الأمن والسلامة نظرا لحساسية الوظيفة وارتباطها بحياة وسلامة وأمان ركاب المترو، مع التأكيد على أن الاختبارات تتم على أعلى مستوى من الاحترافية والتي انعكست على اجتياز سيدتان من المتقدمات فقط من إجمالي ثلاث سيدات تقدموا لشَغر الوظيفة وهما هند عمر محمود، وسوزان محمد أحمد سامي.

يذكر أن شركة "آر. إيه. تي. بي" ديف للنقل كايرو، قد احتفلت في بداية العام الماضي بتخرج الدفعة الأولى من السائقين بحضور الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ووديع بوشيحة الرئيس التنفيذي للشركة، ليصل عدد السائقين حاليا بالشركة إلى إجمالي 78 سائقا وسائقة، كما أن الشركة تعمل على تخريج دفعات جديدة من السائقين سيتم تدريبهم وتعينهم خلال الفترة المقبلة.