وزير الكهرباء يبحث مع ممثلي تحالف الوقود الأخضر التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلي تحالف الوقود الأخضر: Fredric Belloy المدير التنفيذي للمشروعات الدولية بشركة EDF للطاقات المتجددة، والمهندس عمرو الصواف، رئيس شركة زيرو ويست لبحث فرص الاستثمار في مجالات الطاقة وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وذلك في إطار جهود مصر لتنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر انعقاده في شرم الشيخ نوفمبر القادم.

وأكد الدكتور شاكر أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الوقود الأخضر لتموين السفن بمنطقة قناة السويس.

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والاعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

كما أشار إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035.

وأشار الوزير إلى أن هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكدا استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.

وأشار الوزير إلى التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع البنك لتقديم منحة لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

وأكد الوزير الجهود التي تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، وحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

ومن جانبهم أشاد ممثلو تحالف الوقود الأخضر بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كافة المجالات، مؤكدين رغبتهم في زيادة حجم التعاون مع الجانب المصري بمختلف المجالات وبصفة خاصة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة والمساهمة في تنظيم مصر لهذا الحدث المهم COP 27 المقرر عقده في شرم الشيخ.

يأتي الاجتماع ليعكس مدى الاهتمام الكبير لمصر والمنظمات العالمية بهذا الحدث العالمي والمردود الكبير الذي يعود بالنفع على كافة الأطراف بالإضافة إلى جذب وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء وزيادة حجم الاستثمار على أرض مصر.​