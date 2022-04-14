شكرا لقرائتكم خبر عن حركة المحليات.. نقل وتعيين 19 رئيس حى بالقاهرة و11 بالدقهلية و4 بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية، تضمنت نقل وتعيين 19 رئيس حى بالقاهرة و 11 رئيس مركز ومدينة وحى بالدقهلية وعدد 8 رئيس مركز ومدينة بكل من محافظتى القليوبية والبحيرة وعدد 7 رئيس مركز ومدينة وحى بالغربية.

كما تضمنت الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية، 5 رؤساء مركز ومدينة بكل من محافظتى الإسماعيلية والبحر الأحمر و 4 رئيس مركز ومدينة بكل من محافظتى جنوب سيناء وسوهاج .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن حركة المحليات تضمنت أيضاً نقل وتعيين عدد من القيادات بمراكز ومدن وأحياء كل من محافظات مطروح والمنوفية وكفر الشيخ وشمال سيناء وأسيوط والسويس والمنيا والأقصر والإسكندرية وبورسعيد والشرقية وبنى سويف والفيوم والوادى الجديد وقنا وأسوان .

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالإدارة المحلية وتصعيد الكوادر والقيادات المتميزة لتولى المسئولية في تلك المناصب لتشجيع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والعطاء والتفانى فى العمل وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم ودفع عجلة التنمية على أرض المحافظات .

وأصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية والتي شملت 140 قيادة محلية ما بين تعيين ونقل وترقية داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات .

وقال وزير التنمية المحلية أن الحركة تضمنت تعيين 5 سكرتيرى عموم بمحافظات الإسكندرية والفيوم و الدقهلية وأسوان وبورسعيد و 6 سكرتير عموم مساعدين بمحافظات الجيزة والإسكندرية و بنى سويف وأسيوط وأسوان والبحر الأحمر.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن الحركة تضمنت تصعيد اللواء خالد جمعة عبدالرحمن سكرتير عام مساعد الإسكندرية إلى السكرتير العام للإسكندرية، ونقل حازم محمد عزت سكرتير عام أسوان إلى سكرتير عام محافظة الدقهلية، وتصعيد عاطف محمد كامل سكرتير عام مساعد البحر الأحمر إلى سكرتير عام محافظة بورسعيد، ونقل اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام الإسكندرية إلى سكرتير عام الفيوم، ونقل محمد محمود أبوغنيمة سكرتير عام الدقهلية إلى سكرتير عام أسوان.