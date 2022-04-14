شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه: ننتج 25.5 مليون متر من مياه الشرب يوميا وجودة الخدمة أولويتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن كمية المياه المُنتجة من خلال الشركات التابعة بمحافظات الجمهورية حتى 31 ديسمبر 2021 بلغت نحو 25.5 مليون م3/يوم، بزيادة قدرها نحو مليون و160 ألف متر مكعب عن كمية المياه المنتجة حتى 30 يونيه 2020.

وأشار إلى أن أطوال شبكات نقل المياه تقدر بنحو 16 ألف كم، حيث يبلغ عدد محطات مياه الشرب 2755 محطة، و644 محطة رافع، مضيفا أنه يتم معالجة 12.6 مليون م3/يوم من مياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، حيث بلغت عدد محطات معالجة الصرف الصحى 446 محطة، و3138 محطة رفع، بإجمالى أطوال شبكات 53 ألف كم.

وأضاف: "تقدر الطاقة الإنتاجية الحالية لمحطات تحلية مياه البحر بنحو 917 ألف م3/يوم على مستوى الجمهورية، وتنتج الشركات التابعة للشركة القابضة نحو 471 ألف م3/يوم من اجمالى المياه المحلاه المنتجة، وجارى إضافة كمية 518 ألف م3/يوم من مياه التحلية لمحطات جارى تنفيذها حاليا على مستوى الجمهورية".

وأكد كفاءة منظومة جودة مياه الشرب للاطمئنان إلى سلامة ومأمونية المياه المنتجة من المحطات وحتى وصولها للمستهلك، والتى تضم 462 معملا متنقلا وسيارات جمع العينات، و465 معملا بمحطات المياه، و282 معملا بمحطات الصرف الصحى، بالإضافة إلى 158 معملا فرعيا تقوم بمراقبة جودة مياه الشرب، كما بلغ عدد المعامل المركزية بالشركات التابعة 15 معملا لمياه الشرب و13 معملا للصرف الصحى، هذا بخلاف المعمل المرجعى لمياه الشرب والذى يراقب جودة مياه الشرب على مستوى الجمهورية.