شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صرف معاشات مايو 2022.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد صرف معاشات مايو 2022، كشفت عنه الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة، حيث أعلنت صرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين "عيد الفطر المبارك – عيد القيامة المجيد"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إطار التيسير على أصحاب المعاشات و تلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.

ومن المقرر بدء الصرف يوم الجمعة المقبل الموافق 22 إبريل الجاري من خلال ماكينات الصراف الألي الخاصة بالبنوك و البريد المصري المنتشرة علي مستوي الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الالكترونية، بدلا من الصرف في المواعيد الاعتيادية في الاول من مايو و أن عدد أصحاب المعاشات و المستحقين يصل الي 10.7 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 24 مليار جنيه شهرياً .

يذكر أن رئيس الجمهورية قد وجه الشهر الماضي بزيادة قيم المعاشات بنسبة 13% علي ان تتم الزيادة مع معاشات شهر إبريل قبل موعد الزيادة السنوية بثلاثة أشهر و بلغت تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 9.6 مليار جنيه و ذلك عن أشهر إبريل و مايو ويونيه و بلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة مبلغ 38.4 مليار جنيه إبريل و مايو ويونيه و بلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه .