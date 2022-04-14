شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير خدمات الطوارئ لـ 4 آلاف مواطن عبر الخط الساخن 137 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير 4 آلاف و198 سرير رعاية وحضانات وأكياس دم لمرضى الطوارئ، خلال الربع الأول من العام الحالي، عبر الخط الساخن 137، والذى أطلقته وزارة الصحة لتوفير أسرة العناية المركزة والحضانات والخدمات الطارئة بالمجان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توفير 1603 أسرة رعاية، من ضمنهم 120 سرير رعاية أطفال، كما تم توفير 576 حضانة، و12 سرير رعاية حروق، بجميع مستشفيات الجمهورية، مشيرًا إلى توفير 2007 أكياس دم لمرضى الطوارئ، وذلك بجانب خدمة المشورة للحالات الطارئة التي يقدمها الخط الساخن 137 .

ولفت «عبدالغفار» إلى ربط أقسام الطوارئ في المستشفيات بجميع المحافظات إليكترونيًا بغرفة التحكم المركزية لـ 137 والتابعة للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، وذلك لتوفير المعلومات، اختصارا لمدة البحث عن أسرة شاغرة بالمستشفيات، مضيفًا كما تم ميكنة أرصدة مخازن أدوية الأزمات بجميع المحافظات لتيسير الحصول عليها وسرعة متابعة توافر الأرصدة بالمستشفيات.

من جانبه، أشار الدكتور حلمي عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة إلى تحديث قواعد البيانات الخاصة بالتجهيزات والقوى البشرية، ومؤشرات الأداء لترتيب المستشفيات الأكثر احتياجًا للتجهيزات، حسب احتياج كل محافظات وطبقا للتعداد السكاني ومعدلات الإشغال الفعلي بكل مستشفى.

وأضاف «عبدالرحمن» أنه تم افتتاح وحدات رعاية متوسطة بمستشفيات التحرير، والهرم، وناصرالعام، والساحل، بجانب دعم وحدات الرعاية المركزة التي تشمل تخصصات نادرة، حيث تم فتح أسرة رعاية مركزة لوحدة السكتة الدماغية بمستشفى الهرم، ودعم أسرة الرعاية المركزة بوحدة جراحات المخ والأعصاب في مستشفى المطرية.

ولفت «عبدالرحمن» أنه تم تفعيل وتجهيز وحدة الحضانات بمستشفى سامول المركزي بمحافظة الغربية بـ 10 حضانات و 2 جهاز تنفس صناعي، و 2 جهاز سباب، بالإضافة إلى وحدة رعاية أطفال بها 3 أسرة وجهاز تنفس صناعي.

وذكر «عبدالرحمن» أنه تم خلال الفترة نفسها تدريب 188 من أعضاء الفريق الطبي بأقسام الرعاية الحرجة، على عدة دورات منها إنعاش قلبي أساسي، وإنعاش قلبي متقدم أطفال، وأساسيات التنفس الصناعي للكبار، وانعاش قلبي رئوي متقدم بجانب التدريب على الصيدلة الإكلينيكية، مضيفًا أنه تم عقد 6 دورات للسموم والحروق بمحافظات الغربية، والأسكندرية، والبحيرة، ودمياط، والبحر الأحمر.