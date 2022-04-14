نقل وتعيين 19 رئيس حيا بالقاهرة.. تفاصيل حركة المحليات السنوية بعد إصدارها رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية والتي شملت 140 قيادة محلية ما بين تعيين ونقل وترقية داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم الخميس، إن الحركة تضمنت تعيين 5 سكرتيري عموم بمحافظات الإسكندرية والفيوم والدقهلية وأسوان وبورسعيد و6 سكرتيري عموم مساعدين بمحافظات الجيزة والإسكندرية وبني سويف وأسيوط وأسوان والبحر الأحمر.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الحركة تضمنت تصعيد اللواء خالد جمعة عبدالرحمن سكرتير عام مساعد الإسكندرية لمنصب السكرتير العام للإسكندرية، ونقل حازم محمد عزت سكرتير عام أسوان إلى منصب سكرتير عام محافظة الدقهلية، وتصعيد عاطف محمد كامل سكرتير عام مساعد البحر الأحمر إلى سكرتير عام محافظة بورسعيد، ونقل اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام الإسكندرية إلى سكرتير عام الفيوم، ونقل محمد محمود أبوغنيمة سكرتير عام الدقهلية إلى سكرتير عام أسوان.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فيما يخص سكرتيري العموم المساعدين، تضمنت الحركة تصعيد محمد نور الدين أحمد رئيس حي العمرانية إلى سكرتير عام مساعد الجيزة، وجيهان عبدالحميد محمد رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية إلى سكرتير عام مساعد الإسكندرية، وسامي أحمد فؤاد رئيس حي غرب شبرا الخيمة إلى سكرتير عام مساعد بني سويف، وعلاء عبدالجابر عمر رئيس مركز ومدينة القرنة الجديدة بالأقصر إلى سكرتير عام مساعد أسيوط، ونقل فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد أسيوط إلى سكرتير عام مساعد أسوان، ونقل حسام حموده أحمد سكرتير عام مساعد بني سويف إلى سكرتير عام مساعد البحر الأحمر.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن القيادات الجديدة التي تضمنتها الحركة المحلية حصلوا على التدريب المناسب لشغل الوظائف القيادية بالمحليات وذلك في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة على عدد كبير من ملفات الإدارة المحلية، كما أجروا الاختبارات والامتحانات اللازمة في الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة.

وقال شعراوي إن الحركة تضمنت نقل وتعيين 19 رئيس حيا بالقاهرة و11 رئيس مركز ومدينة وحيا بالدقهلية و8 رؤساء مراكز ومدن بكل من محافظتي القليوبية والبحيرة و7 رؤساء مراكز ومدن وأحياء بالغربية و5 رؤساء مراكز ومدن بكل من محافظتي الإسماعيلية والبحر الأحمر و4 رؤساء مراكز ومدن بكل من محافظتي جنوب سيناء وسوهاج.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الحركة المحليات تضمنت أيضا نقل وتعيين عدد من القيادات بمراكز ومدن وأحياء كل من محافظات مطروح والمنوفية وكفرالشيخ وشمال سيناء وأسيوط والسويس والمنيا والأقصر والإسكندرية وبورسعيد والشرقية وبني سويف والفيوم والوادي الجديد وقنا وأسوان.

وأكد اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالإدارة المحلية وتصعيد الكوادر والقيادات المتميزة لتولي المسئولية في تلك المناصب لتشجيع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والعطاء والتفاني في العمل وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم ودفع عجلة التنمية على أرض المحافظات.

وأشار شعراوي إلى أن الوزارة حريصة بصورة مستمرة على تقييم أداء القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بمختلف المحافظات واستبعاد المقصرين وتلافي أي سلبيات يتم رصدها، مشيرا إلى حرص الوزارة على تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في اختيار وتعيين القيادات الجديدة وتصعيد القيادات المحلية المتميزة إلى الوظائف الأعلى بالمحافظات، حيث عكفت الوزارة منذ بداية عام 2022 على الانتهاء من إجراء التقييم والمتابعة لأداء جميع القيادات المحلية من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، كما تم التنسيق مع المحافظين وجميع الأجهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها في المناصب القيادية المطلوبة والعمل على تحقيق الرؤية التنموية للدولة على أرض في المحافظات مع بداية الجمهورية الجديدة.

ووجه وزير التنمية المحلية عددا من التوجيهات للقيادات المحلية الجديدة في الحركة السنوية سواء الذين تم تعيينهم وترقيتهم ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ ومتابعة توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتصدي الحاسم لمخالفات البناء العشوائي والتعديات على أراضي وأملاك الدولة وإزالة أي تعديات عليها في المهد والاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية والاهتمام بملف القمامة ورفع تراكمات المخلفات اليومية ورفع الإشغالات بالشوارع.

كما طالب اللواء محمود شعراوي القيادات الجديدة بالحرص المستمر على التواجد بين المواطنين في دوائر الأحياء والمراكز والمدن التي يعملون بها والعمل على مشكلاتهم للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.​