تغيير 11 سكرتيرا عاما ومساعدا.. وزير التنمية المحلية يصدر حركة المحليات السنوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية والتي شملت 140 قيادة محلية ما بين تعيين ونقل وترقية داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الحركة تضمنت تعيين 5 سكرتيري عموم بمحافظات الإسكندرية والفيوم والدقهلية وأسوان وبورسعيد و6 سكرتير عموم مساعدين بمحافظات الجيزة والإسكندرية وبني سويف وأسيوط وأسوان والبحر الأحمر.

كما شملت حركة المحليات السنوية تعيين وترقية 58 قيادة جديدة ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم 2 لسنة 2020 ونقل 82 قيادة محلية ما بين مراكز ومدن المحافظات وبعضهم إلى عمل إداري بدواوين عموم المحافظات.