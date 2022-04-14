شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نفذنا 348 قافلة خدمية بالمناطق النائية والأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة نفذت 348 قافلة صحة إنجابية وخدمية بالمناطق النائية والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار أنه تم القيام بعدة حملات تنشيطية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بمحافظات الإسكندرية، ودمياط، والدقهلية، والقليوبية، والفيوم، وبنى سويف، ومطروح، وأسيوط، وقنا، والقاهرة، والغربية، والبحيرة، وبورسعيد، والمنوفية، والكفرالشيخ، والجيزة، واسوان، والوادي الجديد، والسويس، والشرقية، والإسماعلية، والبحر الأحمر.

وأضاف أن الوزارة تقدم الدعم الفنى للعيادات التابعة للجمعيات الأهلية عن طريق تدريب فرق العمل بها على تقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية، كما يتم إمدادهم بوسائل تنظيم الأسرة بشكل دوري، وطبقًا لاحتياجاتهم، لافتًا إلى أنه تم فتح 5 عيادات أهلية بمحافظات القاهرة، والغربية، والمنيا، بالإضافة إلى عيادتين بمحافظة البحر الأحمر؛ ليصل إجمالي عيادات الجمعيات الأهلية المُدعمة التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة إلى 484 عيادة، بواقع 419 عيادة تابعة للجمعيات الأهلية، و65 عيادة تابعة لمشروع "2 كفاية".

جدير بالذكر أنه تم إعلان استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجاني لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (إحنا معاكي) على الرقم 08008880800 للرد على استفسارات السيدات بشأن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، والرد على الشائعات وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.