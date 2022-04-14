شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواعيد امتحانات المراحل التعليمية بمحافظة القاهرة للفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر مواعيد امتحانات المراحل التعليمية بمحافظة القاهرة، وذلك بعد أن أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني_ الدور الأول، للعام الدراسي 2021/2022، وهى كالتالى..

1- تبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي والنقل الإعدادي المهني يوم السبت الموافق 7/5/2022 وحتى الخميس الموافق 12/5/2022 ولمدة 6 أيام.

2- امتحان الصف الرابع الإبتدائى يبدأ يوم الأحد الموافق 8/5/2022 وحتى الخميس 12/5/2022 ولمدة 5 أيام.

3- امتحانات النقل للتعليم الفني تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 10/5 وحتى الخميس الموافق 26/5 ولمدة 15 يوما.

4- امتحانات الصف الخامس والسادس الإبتدائي والثاني الإعدادي العام والرياضي تبدأ يوم السبت الموافق 14/5 وتنتهي امتحانات النقل الإبتدائي 18/5

5- الصف الثاني الاعدادي ينتهي 19/05.

6- تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية و الصم والمكفوفين والإعدادية المهنية يوم السبت الموافق 21/05 إلى الخميس الموافق 26/5 ولمدة 6 أيام .

7- امتحانات المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي فستقام يومي الثلاثاء الموافق 19/4 والاربعاء الموافق 20/4

8- امتحان التربية الرياضية نظري للصف الثالث الإعدادي للمدارس الرياضية يوم الثلاثاء 19/4

9- امتحانات المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع للصفوف النقل لجميع المراحل فتتم وفقا لظروف كل إدارة تعليميه

10- اعتماد جداول المدارس الخاصه وفقا لظروف وطبيعة كل مدرسة مع الالتزام بمواعيد بداية ونهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني والالتزام التام بجدول الصف الرابع الابتدائي والثالث الاعدادي والأول والثاني الثانوي.

11- امتحان المجالات العملية (العملي) للإعدادية المهنية والمهنية للصم وضعاف السمع يوم السبت 14/5 إلى يوم الاثنين 16/5

12- تستمر الدراسة برياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث الإبتدائي وفقا للخريطه الزمنية.

13- لا تعقد امتحانات في الفتره من الخميس 21/4 الى الأحد 24/4 والاثنين 25/4 الموافق شم النسيم، والفتره من الخميس 28/4 إلي الخميس 5/5 /2022