شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن جدول تقييمات المهام الأدائية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني جدول المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: تكون المهام الأدائية من يوم الاثنين 2022/4/18 وحتى الأربعاء 2022/4/20 على أن يكون زمن أداء المهمة حصتين، ويقوم الموجه الأول باختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة (كلٌ في تخصصه).