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"التعليم" تعلن جدول تقييمات المهام الأدائية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني جدول المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2021.

 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى:  تكون المهام الأدائية من يوم الاثنين 2022/4/18 وحتى الأربعاء 2022/4/20 على أن يكون زمن أداء المهمة حصتين، ويقوم الموجه الأول باختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة (كلٌ في تخصصه).

 


جدول تقييمات المهام الأدائية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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