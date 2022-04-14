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احذر.. مخالفات تعرضك للحبس فى قانون المرور الجديد أبرزها التسابق على الطرق

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القاهرة - سامية سيد - نص قانون المرور الجديد الذى لم يتم اقراره حتى الان مخالفات تندرج تحت الشريحة الخامسة ويتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق و الحبس فى مدة لا تزيد عن 6 أشهر و غرامة لا تقل عن 4 آلاف و لا تزيد عن 8 آلاف و من تلك المخالفات.

-السير عكس الاتجاه المقرر على الطريق

-القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر

-الامتناع عمدًا ودون مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف المبينة بالقانون

-ارتكاب قائد المركبة فعلًا مخالفًا للآداب العامة، أو السماح بارتكابه فى المركبة

-التسابق على الطرق بدون تصريح من إدارة المرور المختصة

-اعتداء قائد المركبة على أحد رجال الشرطة بالقول أو الفعل فى أثناء أو بسبب تأدية وظيفته

-الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف

-تجاوز السرعة المقررة بما يجاوز 50 كم/س

-التزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية للمركبة

-ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مرورى ترتبت عليه وفاة أو إصابة بموجب حكم قضائى

-ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه

-تفريع حمولة الركاب على الطرق العامة

-قيادة مركبة آلية غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية، أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها أو مواصفاتها الفنية، أو طمسها أو حجبها

-استعمال أجهزة تكشف أو تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكترونى، أو أجهزة أخرى يستخدمها رجال المرور

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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