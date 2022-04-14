شكرا لقرائتكم خبر عن كلية التجارة بجامعة القاهرة تختتم اليوم امتحانات الميد تيرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم كلية التجارة بجامعة القاهرة، اليوم الخميس، امتحانات منتصف الفصل الدراسة الثانى الميد تيرم، والتى انطلقت حضوريا بالكلية منذ مطلع الأسبوع الجارى، ومن المقرر أن تستأنف الكلية تنظيم المحاضرات للطلاب مجددا بداية من الأسبوع المقبل.

وقررت كلية التجارة بجامعة القاهرة أن تعقد امتحانات الميد تيرم للطلاب فى قاعة الامتحانات ومبنى الكلية، على أن تبدأ الامتحانات بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة 4 عصرا كآخر موعد لتنظيم الامتحانات، وذلك مراعة لظروف شهر رمضان، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا.

وكان الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة أعلن أن الكلية عملت على مراعاة شهر رمضان الذى يتزامن مع عقد الاختبارات، وسيتم تقليل المدة الزمنية للامتحان.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الكلية تراعى كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا عند تنظيم الامتحانات من، حيث مراعاة التباعد الاجتماعى والمسافات الآمنة بين الطلاب داخل القاعات، وإجراء تعقيم دور للقاعات بين فترات الامتحانات للوقاية من الفيروس.