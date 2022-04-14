شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة بيطرية توضح مدى أهمية عدم غسيل اللحوم قبل طبخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى الفقى، ‎رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، إن اللحوم لا يتم غسلها قبل طبخها، مشيرة إلى أن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، والدراسات الحديثة نصحت بعدم غسل اللحوم وبخاصة اللحوم الحمراء قبل طبخها، لعدة أسباب، هى:

1- إذا قمنا بغسيل اللحوم تحت المياه الجارية، فإن البكتيريا الموجودة علي سطحها ستتطاير وتصل لمسافة 90 سم بعيداً على جوانب حوض المطبخ، وهو ما سيتسبب فى نشرها فى كل مكان، والتى تُسبب تسمما غذائيا.

2- غسيل اللحوم لا يقضى إلا على جزء بسيط من البكتيريا، ولكن تعريض اللحوم للحرارة مرتفعة أثناء الطهى هو الذى يقضى على البكتيريا .

3- أن غسيل اللحوم من الممكن أن يفقد اللحوم الحمراء الكثير من خصائصها وطعمها المستساغ لأنه يزيل طبقة التشمع التى تكونت بفعل اللاكتيك أسيد.

4- اللحوم عند غسلها تزيد نسبة الرطوبة بها، وده بيكون وسط مناسب لنمو البكتيريا وتكاثرها.

5- غسيل اللحوم يفقدها البروتينات فى المياه وقيمتها الغذائية تقل.