شكرا لقرائتكم خبر عن البحارة المصريين العالقين بميناء خيرسون الأوكراني يصلون مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصل مطار القاهرة الدولي في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، البحارة المصريين قادمين من روسيا بعد أن نجحت وزارة الخارجية في أنهاء ازمتهم بعد أن علقوا بميناء خيرسون الاوكراني، ولم يستطيعوا ان يعودوا لارض الوطن بعد الحرب الروسية الاوكرانية.

وانهي البحارة المصريين إجراءات وصولهم بمطار القاهرة عبر مبني 2 بالمطار بعد وصولهم علي متن طائرة الخطوط الروسية .

وكانت وزارة الخارجية قد اصدرت بيان الجمعة الماضية جاء فيه، في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ ورعاية لمصالح مواطنينا في الخارج، نجحت اتصالات السفارة المصرية في موسكو مع الجهات الروسية خلال الفترة الماضية في إنهاء أزمة البحارة المصريين العالقين على متن إحدى السفن التجارية بميناء خيرسون الأوكراني، حيث تم إجلاء ١١ بحاراً مصرياً ، وجاري ترتيب عودتهم إلى الأراضي المصرية.

هذا، وقد تم التواصل بين السفارة في موسكو والبحارة المصريين العالقين خلال الفترة الماضية للوقوف على وضعهم الذي تطلب اتخاذ تدابير خاصة للحفاظ على أمنهم وسط ظروف صعبة استوجبت توخي الحذر اللازم، حيث قامت السفارة بإجراء اتصالات مكثفة لترتيب إجلاء البحارة بأسرع ما يمكن، مع الجهات الروسية المعنية، من أجل إنهاء عملية إجلاء البحارة وتأمين خروجهم من المدينة.

وقد أجرى السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو اجتماعاً مرئياً مع البحارة ، أكد لهم خلاله أن السفارة تعمل على عودتهم إلى أرض الوطن في غضون الأيام القادمة.