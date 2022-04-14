شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: عقد امتحان لمن يقدم فى مسابقة 30 ألف معلم وتتوافر فيهم الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كل من يتقدم على مسابقة 30 ألف معلم التى سيتم فتح باب التقدم لها قريبا، سيتم عقد امتحان يخوضه كل من تتوافر فيهم الشروط، موضحة أن اجتياز الامتحان أول مراحل الاختيار، حيث توجد عدة ضوابط وشروط للمفاضلة، أولها اجتياز الامتحان الذى يعقد في التخصصات وأيضا يضم أسئلة تتعلق بالتكنولوجيا لقياس مهارات الخريج، إضافة إلى التقدير الحاصل عليه المتقدم، كما سيتم تحديد أولوية التعاقد فيما يتعلق بالسن.

وأشارت المصادر إلى أن التعيين سيكون مع بداية العام الدراسى المقبل 2022،2023، مشيرة إلى أنه سيتم التعيين على الحد الأدنى للأجور.

وتابعت المصادر: أن كل مراحل المسابقة سوف تتم بشكل إلكترونى دون تدخل أى عنصر بشرى خاصة الامتحانات والمفاضلة إضافة إلى مرحلة التقديم الأساسية، مضيفة أنه لا يوجد أى مفاضلة لأى فئة تتقدم سواء من سبق لهم العمل بالحصة أو التطوع بل الجميع يحصلون على نفس الفرصة سواء في المفاضلة أو التعيين، قائلة: لن تكون هناك أى وساطة أو محسوبية أو تدخل من أحد لاختيار خريج على حساب آخر.

وشددت المصادر على أن الوزارة تحتاج إلى معلمين يتمتعون بقدرة كبيرة ومهنية وثقة فى النفس تناسب التطوير الكبير الذى يحدث فى التعليم المصرى وأيضا القدرة على التعامل مع طرق التدريس الحديثة والتكنولوجيا التى تم إدخالها فى نظام التعليم، كما يجب أن يكون المعلم لديه الرغبة فى التطور السريع الذى يحدث بشكل متواصل فى التعليم.